Организатором мероприятия выступила Федеральная еврейская национально-культурная автономия.

Золотковская школа Гусь-Хрустального района завоевала второе место на Всероссийском конкурсе «Этническое разнообразие – сила России». Организатором мероприятия выступила Федеральная еврейская национально-культурная автономия, сообщает пресс-служба обладминистрации.В интеллектуальных состязаниях принимали участие подростки от 13 до 16 лет. Он проходил в три этапа: онлайн-марафон, конкурс национальных героев и современных сказок.«По жребию нашим воспитанникам выпала национальность «шапсуги» - одно из крупнейших адыгских племён. После первой стадии мы оказались на четвёртом месте. По результатам оценки работ третьего конкурса наше произведение «Подаренный небом» вошло в Сборник современных национальных сказок России, а команда заняла итоговое второе место. Мы искренне рады, что дети поучаствовали в таком интересном мероприятии и проявили свои творческие таланты», - рассказала директор школы Елена Сироткина.Добавим, что наставником школьного коллектива стала учитель географии, призёр районного конкурса «Учитель 2020» Анна Тигина.