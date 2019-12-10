На сегодняшний день ЦИТСиЗИ — одно из самых специфических подразделений УМВД России по Владимирской области

Служба связи в системе МВД России была создана ровно 70 лет назад.Именно тогда, 10 декабря 1949 года, был подписан приказ Министра внутренних дел СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Дата создания службы была утверждена приказом министра внутренних дел РФ № 590 от 9 августа 1999 года «Об объявлении Дня создания службы связи МВД России».Связь является основным средством, обеспечивающим постоянное управление подразделениями органов внутренних дел. Более того, сегодняшний уровень и техническая оснащенность преступности требуют применения наиболее эффективных форм и методов борьбы с криминальными структурами, включая новейшие технологии сбора и передачи информации.На сегодняшний день ЦИТСиЗИ — одно из самых специфических подразделений УМВД России по Владимирской области. Именно здесь обеспечивают качественную связь, занимаются внедрением и автоматизацией программно-аппаратных комплексов различных назначений, обеспечивают надежную защиту секретов и служебных данных.Возглавляет подразделение полковник внутренней службы Евгений Божор.«Наш коллектив - это команда профессионалов, способная достойно справляться с поставленными задачами.Поздравляю всех сотрудников службы связи в системе МВД России с профессиональным праздником! Желаю бесперебойной связи, здоровья, успехов и поддержки близких!»