Строительство Социального городка в Киржаче планируется в 2022 году, а открытие - к началу 2024-го.

Во Владимирской области в 2021 году продолжится строительство учреждений соцзащиты. Министерство труда и соцзащиты населения одобрило заявку нашего профильного департамента и готово софинансировать работы. В посёлке Гусевский будет возведён жилой корпус на 130 мест, в том числе один этаж для сопровождаемого самостоятельного проживания инвалидов, а в Юрьеве-Польском - . Кроме того, в Киржаче появится первый в стране Социальный городок.«Там будет и стационар на 100 человек, и полустационарные формы обслуживания, в том числе реабилитация детей-инвалидов, молодых инвалидов. Все направления социальных услуг будут в этом Социальном городке предоставляться жителям Киржача и Киржачского района. Социальный городок - это будет уникальное место, куда все придут. В том числе там будет сопровождаемое проживание для инвалидов-колясочников, где они будут жить самостоятельно, комнаты для них будут отдельно. И пункт проката»,– уточнила директор департамента социальной защиты населения ЛюбовьКукушкинаСтроительство Социального городка в Киржаче планируется в 2022 году, а открытие - к началу 2024-го.Ольга Слободнюк