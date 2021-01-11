Во Владимир пришла нормальная русская зима, поэтому ограничивать посещение детьми детских садов и школ сегодня преждевременно.

Учитывая прогноз о предстоящем резком похолодании,в мэрии Владимира провели рабочее совещание пособлюдению комфортной температуры воздуха в помещениях муниципальных детских садов и школ.По оперативной информации управления образования, нормативный температурный режим в детских садах и школах соблюдается, жалоб от родителей не поступало. Тем не менее, в мэрии еще раз напомнили, что утро в учреждениях образования должно начинаться с проверки температуры воздуха в каждом помещении - от спален в детских садах до школьных кабинетов для старшеклассников.Как сказал Андрей Шохин, минусовые температуры далеки от форс-мажорных, во Владимир пришла нормальная русская зима, поэтому ограничивать посещение детьми детских садов и школ сегодня преждевременно. Вместе с тем, глава города Владимира отметил, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые федеральные «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Документом, в частности, предусмотрено, что в учреждениях образования еще на один календарный год продлеваются особые санитарные меры против коронавируса, включая ограничение массовых мероприятий.