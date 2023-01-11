Осторожно, мошенники. Как сообщают в УМВД области, с начала года жители региона стали жертвами 17 дистанционных мошенничеств. Злоумышленники заработали на людской доверчивости более

Осторожно, мошенники. Как сообщают в УМВД области, с начала года жители региона стали жертвами 17 дистанционных мошенничеств. Злоумышленники заработали на людской доверчивости более миллиона рублей. Полицейские напоминают одни из самых популярных способов обмана по телефону. Например, звонок от человека, который представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительных операциях по счёту или попытке оформления кредита по