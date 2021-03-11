Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в 2021 году присуждена режиссёру-постановщику Владимирского академического областного драматического театра Владимиру Кузнецову.

Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в 2021 году присуждена режиссёру-постановщику Владимирского академического областного драматического театра Владимиру Кузнецову.– выпускник актерского курса под руководством народного артиста РФ Николая Горохова во Владимирском областном колледже культуры и искусства. С 2004 года – актёр, с 2012 года, по окончании РАТИ/ГИТИСа (мастерская проф. И. Райхельгауза) – режиссёр Владимирском театра драмы.В 2006 году как исполнитель роли Никиты в спектакле «Власть тьмы» награждён Дипломом за лучшую мужскую роль на фестивале «Золотой витязь» в Москве. Его постановки «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову, «Золотой телёнок» по роману Ильфа и Петрова, детские спектакли – «Бременские музыканты», «Волшебник Изумрудного города» и «Вредные советы» вызывают неизменный интерес публики и критиков.В 2015 году спектакль Владимира Кузнецова «Молодая Гвардия» удостоен приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» и областной премии в области культуры, искусства и литературы. Его спектакли и «На стыке времён» стали обладателями главного приза «Золотой Витязь» Международного Форума искусств «Золотой Витязь».