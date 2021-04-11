Встреча пройдёт на домашнем стадионе чёрно-белых

12 апреля в 18.00 на малой спортивной арене стадиона «Торпедо» чёрно-белые в рамках чемпионата Профессиональной футбольной Лиги встретятся с футбольным клубом «Смоленск».Как сообщило «33Live.Ru» руководство спортивной арены, на матч из-за ограничений во время пандемии коронавируса пустят не более 50% болельщиков. Вместимость стадиона - три тысячи человек. Однако и до пандемии, по оценкам сотрудников спортивной арены, на матчи владимирского «Торпедо» в среднем приходило от 500 до 900 болельщиков.Предыдущая встреча чёрно-белых со «Смоленском» в октябре 2020 года завершилась победой владимирской команды. Итоговый счёт 4:1. Встреча прошла на домашнем стадионе команды из Смоленска.Кстати, на все игры чемпионата Профессиональной футбольной лиги на стадионе «Торпедо» женщинам вход на трибуны бесплатный.