На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 апреля лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Радужном, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 743 случая заболевания.7032 сл. в г. Владимире, 3784 сл. в Гусь-Хрустальном, 3399 сл. о. Муром, 2190 сл. в Ковровском, 1919 сл. в Александровском, 1768 сл. в Петушинском, 1324 сл. в Юрьев-Польском, 1240 сл. в Вязниковском, 1312 сл. в Кольчугинском, 1151 сл. в Суздальском, 716 сл. в Гороховецком, 989 сл. в Собинском, 874 сл. в Киржачском, 849 сл. в Меленковском, 675 сл. в Камешковском, 664 сл. в Селивановском, 467 сл. в Судогодском, 390 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.