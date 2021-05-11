Тысячи кандидатов зарегистрировались для участия в праймериз Единой России.

Тысячи кандидатов зарегистрировались для участия в праймериз "Единой России".К 11 мая для участия в праймериз "Единой России" на официальном сайте зарегистрировались 5272 человека. Отмечается, что порядка трети кандидатов, которые намерены представлять партию на выборах в Госдуму, моложе 35 лет.Также статистика показывает, что треть участников праймериз занимаются волонтерской деятельностью. А с работниками социальной сферы их объем составляет без малого половину (48%) от общего числа кандидатов.Кроме того, по словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина, активно записываются для участия в предварительном голосовании также представители малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что этих кандидатов мотивирует отнюдь не личный интерес и даже не цеховая солидарность."Они, напротив, готовы работать в интересах людей", – подчеркнул Александр Карелин.В частности, у предпринимателей, пошедших на праймериз "Единой России", появится возможность развивать взаимодействие между государством и частным сектором. Такой подход пойдет на пользу всем.Напомним, в последние годы "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня. Грядущее обновление состава нижней палаты парламента исключением не стало.С 15 марта желающие могли подать заявку на участие в праймериз. Результаты предварительного голосования обсудит предвыборный съезд "Единой России". По его итогам будут сформированы списки партии на думские выборы.