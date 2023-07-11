Во Владимирской области началась вторая стадия борьбы с борщевиком Сосновского.
Дорожники перешли...
Во Владимирской области началась вторая стадия борьбы с борщевиком Сосновского.
Дорожники перешли в наступление. Как проходит операция по уничтожению противника в Суздальском районе? Увидела Анастасия Сахарова.
С виду белый и пушистый, на самом деле - ядовитый сорняк или "экотеррорист" - так его называют дорожники. Плодовит, неприхотлив и опасен как для человека, так и для животных. Стремительно захватывает новые и новые территории.
Антон Фомин, начальник суздальского филиала ДСУ-3:
- Как показывает наша практика и практика белорусов, только опрыскивание гербицидом и многократное окашивание,чтобы не дать ему выйти в цвет.
А вот если сок борщевика на коже выйдет в СВЕТ, то может вызвать ожог вплоть до 3 степени. Под действием ультрафиолета яд, который содержится в растении, вызывает серьезные повреждения. И даже вдыхание пыльцы может вызвать отек легких. Поэтому работа ведется в масках.
Алексей Карчевников, сотрудник суздальского филиала ДСУ-3:
- Дети в трубку поиграли, померли.. Это, правда, давно было.
Только на территории Суздальского района зеленый захватчик удерживает 130 гектаров. Сотрудники ДСУ воюют с ним с помощью химикатов и лопат. В бой идет и тяжелая артиллерия.
Анастасия Сахарова:
- Этот участок - 100 на 100 метров небольшой. И техника уже приступила к его обработке. Интересно, что с первого раза уничтожить борщевик не получится. Семена находятся на разных уровнях почвы, с каждым годом они прорастают вновь. И поэтому чтобы уничтожить вредителя только на одном участке, может понадобиться до семи лет.
Это уже вторая операция местных дорожников по уничтожению противника. Первой была обработка гербицидами.
Василий Конотопчик, сотрудник суздальского филиала ДСУ-3:
- Растительность уже не такая большая, не такая плодовитая. Не так все разлетается. Представляет интерес, потому что ветра здесь нет, машины разносят. Нужно убирать обязательно.
А в августе растения снова будут опрыскивать. На войне с борщевиком все средства хороши. "Переборщить" с ними сложно.
Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир