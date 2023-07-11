Во Владимирской области началась вторая стадия борьбы с борщевиком Сосновского. Дорожники перешли...

Во Владимирской области началась вторая стадия борьбы с борщевиком Сосновского.Дорожники перешли в наступление. Как проходит операция по уничтожению противника в Суздальском районе? Увидела Анастасия Сахарова.С виду белый и пушистый, на самом деле - ядовитый сорняк или "экотеррорист" - так его называют дорожники. Плодовит, неприхотлив и опасен как для человека, так и для животных. Стремительно захватывает новые и новые территории.Антон Фомин, начальник суздальского филиала ДСУ-3:- Как показывает наша практика и практика белорусов, только опрыскивание гербицидом и многократное окашивание,чтобы не дать ему выйти в цвет.А вот если сок борщевика на коже выйдет в СВЕТ, то может вызвать ожог вплоть до 3 степени. Под действием ультрафиолета яд, который содержится в растении, вызывает серьезные повреждения. И даже вдыхание пыльцы может вызвать отек легких. Поэтому работа ведется в масках.Алексей Карчевников, сотрудник суздальского филиала ДСУ-3:- Дети в трубку поиграли, померли.. Это, правда, давно было.Только на территории Суздальского района зеленый захватчик удерживает 130 гектаров. Сотрудники ДСУ воюют с ним с помощью химикатов и лопат. В бой идет и тяжелая артиллерия.Анастасия Сахарова:- Этот участок - 100 на 100 метров небольшой. И техника уже приступила к его обработке. Интересно, что с первого раза уничтожить борщевик не получится. Семена находятся на разных уровнях почвы, с каждым годом они прорастают вновь. И поэтому чтобы уничтожить вредителя только на одном участке, может понадобиться до семи лет.Это уже вторая операция местных дорожников по уничтожению противника. Первой была обработка гербицидами.Василий Конотопчик, сотрудник суздальского филиала ДСУ-3:- Растительность уже не такая большая, не такая плодовитая. Не так все разлетается. Представляет интерес, потому что ветра здесь нет, машины разносят. Нужно убирать обязательно.А в августе растения снова будут опрыскивать. На войне с борщевиком все средства хороши. "Переборщить" с ними сложно.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир