Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства области рассказала, как жители могут...

Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства области рассказала, как жители могут включиться в процесс благоустройстваРегиональный проект "Благодвор" - где ремонтные работы уже завершены? Как жители могут включиться в процесс благоустройства?И куда обращаться, если есть замечания к работе подрядчиков?В интервью "Вестям" рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства области, Елена Семёнова.