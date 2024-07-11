Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства области рассказала, как жители могут...
Елена Семёнова, министр жилищно-коммунального хозяйства области рассказала, как жители могут включиться в процесс благоустройства
Региональный проект "Благодвор" - где ремонтные работы уже завершены? Как жители могут включиться в процесс благоустройства?
И куда обращаться, если есть замечания к работе подрядчиков?
В интервью "Вестям" рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства области, Елена Семёнова.