Авария произошла 7 июля.

На федеральной трассе М-12 во Владимирской области разбился 18-летний мотоциклист.Авария произошла в Петушинском районе днем 7 июля. Сейчас о ДТП рассказали в пресс-службе Гоставтоинспекции. Молодой человек управлял мотоциклом Honda. Он двигался по левой стороне дороги по направлению к Москве.В какой-то момент юноша не справился с управлением и упал на дорогу. Мотоцикл перевернулся. После молодой человек врезался в ограждение. Он умер от полученных травм.Напомним, что с апреля 2024 года на территории Владимирской области .