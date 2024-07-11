Парк «Добросельский» во Владимире приглашает сладкоежек на «День вкусных подарков»
«День вкусных...
Парк «Добросельский» во Владимире приглашает сладкоежек на «День вкусных подарков»
«День вкусных подарков» пройдет в парке культуры и отдыха «Добросельский» 13-го июля.
В 12.00 для всех участников праздника ждут шуточные состязания с веселыми заданиями и увлекательными играми.
Самые активные получат сладкие угощения и призовые жетоны для участия в беспроигрышной лотерее.
В 13.30 стартует захватывающий аттракцион «Конфетный бум», после которого начнется «Вкусная лотерея» с розыгрышем подарков от друзей парка.
Каждый гость праздника обязательно получит вкусное угощение и приятный комплимент.
В течение мероприятия можно будет расписать имбирный пряник на творческом мастер-классе и сделать яркие кадры на «Конфетной фотозоне».
Главное изображение сгенерировано нейросетью Kadinsky