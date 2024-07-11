Появились подробности задержания жителя Коврова, пытавшегося вступить в ряды Вооруженных Сил...

Появились подробности задержания жителя Коврова, пытавшегося вступить в ряды Вооруженных Сил УкраиныЖитель Коврова арестован за попытку вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Предателя задержали в Москве сотрудники УФСБ России по Владимирской области.- Дали мне задание фотографировать социальные объекты, дома, которые находятся в удручающем состоянии. Я всё это сделал и отправил.Злоумышленник 96 года рождения через Телеграм общался с жителями Украины, которые вербовали россиян. Также он заполнил бланк на вступление в ВСУ и агитировал сделать то же самое своих знакомых.Для того, чтобы отправиться в незалежную, молодой человек продал мотоцикл , приобрел экипировку- спальник, рюкзак и отправился в Москву, где хотел сесть на самолет.Возбуждены уголовные дела по статьям "Терроризм" и "Приготовление к преступлению".Анна Сиванова, официальный представитель УФСБ России по Владимирской области:- В ходе следственных мероприятий получены доказательства, обличающие противоправную деятельность обвиняемого. Фигурант задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.