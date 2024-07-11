15 июля во Владимирском филиале Президентской академии состоится заседание организационного комитета конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области».

15 июля во Владимирском филиале Президентской академии состоится заседание организационного комитета конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области». В этом году он пройдет уже в десятый раз. Организатором конкурса выступает инициативная группа общественников при поддержке главы региона и областного координационного совета сторонников партии «Единая Россия».На встрече члены Оргкомитета ознакомятся со списком участников этого года и запланируют график выездов, которые состоятся с 15 июля по 31 августа. Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии в сентябре.Для определения победителей Оргкомитет конкурса обращает внимание на наличие историко-культурных достопримечательностей и их состояние, эстетичность деревни и окрестностей. Также оценивают активность жителей в деле развития населенного пункта, наличие ферм и бизнес-субъектов. Важную роль играют культурные мероприятия и их уровень, спортивная инфраструктура, бережное отношение к традициям.В юбилейный год Конкурса Оргкомитет проводит конкурс проектов для обладателей гран-при прошлых лет. Защиты проектов состоятся с 20 августа по 31 августа.По итогам всего конкурса определяется гран-при, а также первое, второе и третье место в каждой из групп населенных пунктов. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей, первые три места в обеих группах получат денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Без внимания не остается ни один участник - дополнительно определяются победители в различных номинациях.Победитель конкурса проектов получат денежный приз в размере 250 тыс. руб.Ранее обладателями Гран-при «Самая красивая деревня Владимирской области» были признаны:2015 год — село Чамерево, Судогодский район;2016 год — сёла Бутылицы и Архангел, Меленковский район;2017 год — деревня Вежболово, Собинский район;2018 год — деревня Берково, Камешковский район;2019 год — село Усолье, Камешковский район;2020 год - село Клязьминский Городок, Ковровский район;2021 год – деревня Дворищи Киржачский район;2022 год - село Гришино Гороховецкий район.2023 год - село Парковый Юрьев-Польского района и село Весь Суздальского районаАдрес проведения мероприятия: г. Владимир, ул. Горького, 59а.Начало мероприятия: 15 июля 2024 г. 15:00 часов.