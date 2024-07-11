Случайно найденные щенки из промзоны Владимира надеются обрести любящие семьи И в завершении...

Случайно найденные щенки из промзоны Владимира надеются обрести любящие семьиИ в завершении выпуска - наша традиционная рубрика "Хочу домой".Малыш Джек наконец обрёл свой дом и любящих хозяев. Уже почти три недели он - в семье. Спит в новой королевской лежанке, ездит на дачу. Ведёт счастливую собачью жизнь. Но в приюте для бездомных животных остаётся ещё много подопечных.Одни из них - случайно найденные щенки из промзоны Владимира, мальчики и девочки.Информация о них - по телефону ответственного волонтёра Ирины - 8-906-610-00-82