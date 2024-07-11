Смотрите Вести в 14.30: вербовал россиян вступить в ряды ВСУ, и сам собирался это сделать На...

Смотрите "Вести" в 14.30: вербовал россиян вступить в ряды ВСУ, и сам собирался это сделатьНа службе у врага- Вербовал россиян вступить в ряды ВСУ, и сам собирался это сделать. Сотрудники ФСБ задержали перебежчика из Коврова.Спасательный хозвзвод- Поисково-спасательный отряд по благоустройству. Почему в Коврове муниципальных спасателей заставляют пилить деревья и чистить ливнёвки? И как это сказывается на их основных обязанностях?Дом-амфибия- И муромские кемпботы - как новый вид отдыха на воде. Как оборудован плавучий дом и что умеет?