Директора управкомпании ООО УК «Доверие» оправдали. Ранее женщину обвиняли в халатности, из-за которой в доме, который обслуживала организация, чердак обрушился прямо в квартиру. Напомним,

Директора управкомпании ООО УК «Доверие» оправдали. Ранее женщину обвиняли в халатности, из-за которой в доме, который обслуживала организация, чердак обрушился прямо в квартиру. Напомним, ЧП случилось в доме № 67 на проспекте Ленина 15 декабря 2022 года. На фотографиях с места происшествия видно, что потолок рухнул капитально. То, что никто не пострадал – настоящее чудо. Было