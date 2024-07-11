Приходит Вовочка домой, заглядывает через приоткрытую дверь в комнату сестры и видит - та стоит перед зеркалом в обнаженном виде, нежно гладит себя по телу и шепчет: "Ох, как мужика хочу..."
Вовочка удивился, но ничего не сказал, приготовил уроки и лег спать. На следующий день он снова приходит из школы и, привлеченный непонятным шумом, снова заглядывает в комнату сестры. А там... Штук 10 мужиков, один другого здоровее, имеют его сестренку, как хотят, и вообще всеми возможными способами. Вовочка бросается к себе в комнату, быстренько раздевается, встает
перед зеркалом, начинает себя гладить и исступленно шепчет: "Велосипед, велосипед...".
еще анекдот!