Суздаль принимает спортивные сборы по плаванию На этот раз туристический комплекс Арт-отель...

Суздаль принимает спортивные сборы по плаваниюНа этот раз туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад» стал тренировочной площадкой для пловцов из Москвы. Подробности — в нашем репортаже.Такие заплывы здесь называют «прикидками». То есть ребята пробуют свои силы на новых дистанциях или в непривычных стилях. Елизавета Рушакова решила взять «сотку» на спине. Раньше, рассказывает, давались только пятьдесят метров.И вот в финале суздальских спортивных сборов по плаванию девушка достигает заветного результата — второй взрослый разряд на ста метрах.Елизавета Рушакова, спортсменка (г.Москва)- Я езжу на сборы, получается, с 19 года. И у нас уже сформировался некоторый круг общения. И со старшими ребятами, которые сегодня плыли, мы уже знакомы лет 6-7. Плюс мы вместе занимаемся на тренировках. Гуляем, общаемся вне бассейна. Кто-то, конечно, приехал новенький, но нам не помешало это подружиться.Эти сборы не только спортивные. Дружеские. И это здесь подчеркивает каждый участник. Вместе легче привыкнуть и к новому распорядку. В течение 18 дней юные столичные пловцы вставали рано утром, шли на тренировку, после - офп, затем вновь заплыв.В спортивном клубе, где обычно плавают ребята, такого напряженного графика, конечно, нет.Сергей Кузьмин, мастер спорта по плаванию, тренер:- С бортика все видно, насколько отдаются работе ребята. Всякие есть ребята. Иногда вот может просто и настроение не то. Проснулся без настроения. И это видно по отношению к тренировкам. Но, как правило, все-таки работают все. Понимают, раз приехали — нужно потрудиться.Свои весенние результаты улучшили практически все, говорит тренер. Тут, в туристическом комплексе Арт-отеле Николаевский Посад, подобные сборы проходя регулярно. Не только по плаванию. В программу также непременно включаются экскурсии по древнему городу. В Суздале всегда красиво и комфортно — и это тоже влияет на результат, говорят спортсмены.Ну а в финале сборов ребята взялись за руки и сделали то, что давно хотели...массовый прыжок в воду...Каникулы все-таки.Кристина Иванова, Илья Любимов, Вести «Владимир».