1536 детей появились на свет в областной столице за 6 месяцев этого года, рассказали в мэрии. И, кстати, лидируют мальчики – их 785, а девочек – 739 . Самыми популярными именами для детей стали:

1536 детей появились на свет в областной столице за 6 месяцев этого года, рассказали в мэрии. И, кстати, лидируют мальчики – их 785, а девочек – 739 . Самыми популярными именами для детей стали: Артем, Иван, Матвей, Михаил, Мирон, Александр и Александра, Алиса, Анна, Полина, Ева и Виктория. Подвели статистику и редких имён, встретившихся за