Замначальника Ковровского почтамта будут судить за кражу более 270 тысяч рублей из...

Замначальника Ковровского почтамта будут судить за кражу более 270 тысяч рублей из кассыЗаместитель начальника отделения почтовой связи Ковровского почтамта Управления Федеральной почтовой связи использовала служебное положение, и в период с июня 2022 года по апрель 2024 неоднократно и безвозмездно изымала из кассы деньги.Таким образом женщина похитила более 270 тысяч рублей. Средства она использовала по своему усмотрению.В результате злоумышленница была задержана.“Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств с использованием служебного положения)”, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь женщина находится под подпиской о невыезде, а уголовное дело направлено в суд. Кроме того, заявлен иск ОСП Ковровский почтамт УФПС Владимирской области АО «Почта России» о возмещении вреда, причинённого преступлением.Фото: архив ГТРК “Владимир”