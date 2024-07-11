Во Владимире 12 июля с 00.00 отключат горячее водоснабжение.

Во Владимире 12 июля с 00.00 отключат горячее водоснабжение. Об этом рассказала пресс-служба городской адмнистрации.Отключение связано с ремонтными работами. Предполагается, что горячая вода в краны вернётся уже 14 июля.«Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.Полный список адресов, по которым будет прекращена поставка ГВС, можно посмотреть .