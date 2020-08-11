Информация от Фонда социального страхования.

Информация от Фонда социального страхования.Министерство труда расширило перечень предупредительных мер за счёт средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве. Теперь в их число входит приобретение средств профилактики распространения коронавирусной инфекции.Это касается покупки масок, перчаток, термометров, антисептиков и дезинфицирующих устройств, а также проведения медобследований работников. Максимальный размер возмещения данных расходов составит 20 процентов от суммы страховых отчислений организации за 2019 год.Возмещение смогут получить только работодатели, не имеющие задолженности по страховым взносам перед ФСС, а также правильно оформившие все необходимые документы.Подать заявление в территориальный орган Фонда соцстрахования на выплату компенсации работодатель может до 1 октября 2020 года. Информация на сайте fss33.ru.