Это существенно превышает инфляцию по итогам 2019 года (3%)

ВТБ Пенсионный фонд произвел корректировку пенсионных выплат, которая коснулась более чем 5,1 тысячи клиентов. Новые размеры пенсий установлены с 1 августа.Индексация затронула выплаты накопительных пенсий, коэффициент корректировки которых составил 8,2%, и срочных пенсионных выплат – 6,1%. Это существенно превышает инфляцию по итогам 2019 года (3%).«В текущей ситуации особенно важно быть уверенным в своих пенсионных накоплениях и возможности увеличения их суммы или уже проводимых выплат. Мы смогли проиндексировать выплаты более чем для 5 тысяч клиентов, которые начнут получать повышенные суммы уже в этом месяце. Столь значительные корректировки стали возможны благодаря результатам инвестиционной деятельности фонда. Доходность, надежность и качественный сервис – это основные преимущества, за которые нас ценят клиенты», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.По итогам 2019 года доходность ВТБ Пенсионный фонд составила 8,6%. Количество клиентов фонда превышает 2,7 млн человек, а размер пенсионных накоплений больше 265 млрд рублей.