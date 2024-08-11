Двухметровый чан вмещает в себя 300 литров кипятка.

На празднике, посвященном 1000-летнему юбилею Суздаля, установили самый высокий в мире самовар. Двухметровый чан вмещает в себя 300 литров кипятка. Таким образом суздальчане планировали установить мировой рекорд по самому массовому чаепитию, сообщает правительство Владимирской области.Вместе с традиционным русским напитком жители и гости города также смогли попробовать местные пироги, сыры, огурцы и другие местные лакомства.Гулянья в честь векового юбилея Суздаля проходят с 9 по 11 августа. К празднику готовились в течение нескольких лет. Затраты, в том числе на благоустройство, составили почти 8 млрд рублей.