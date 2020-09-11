Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поручил городскому управлению ЖКХ подготовиться к раннему включению отопления.

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поручил городскому управлению ЖКХ подготовиться к раннему включению отопления в жилом фонде и учреждениях социальной сферы.Коммунальные службы должны быть готовы к началу отопительного сезона в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города Владимира от 16.07.2020 № 1377 «О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города к отопительному периоду 2020/20231 года». Постановлением, в частности, предусмотрена полная готовность городских объектов ЖКХ и соцкультбыта к работе в предстоящий отопительный период в срок не позднее 15 сентября.Андрей Шохин сказал, что с наступлением этого срока примет решение о фактической дате начала отопительного сезона. При этом, разумеется, будут учитываться сложившиеся погодные условия и обращения жителей города Владимира.