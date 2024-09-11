Роман Мусихин стал директором спорткомплекса «Торпедо». К своим обязанностям он приступил с понедельника, о чем и сообщил на своей странице Вконтакте. Роман Мусихин, директор спортивного

Роман Мусихин стал директором спорткомплекса «Торпедо». К своим обязанностям он приступил с понедельника, о чем и сообщил на своей странице Вконтакте. Роман Мусихин, директор спортивного комплекса «Торпедо» Для меня это не просто очередной этап моей профессиональной деятельности, это новый вызов и возможность на практике применить свои знания и опыт в любимой отрасли – спорте. Пока