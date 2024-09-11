В Александрове в кафе «Трактиръ» на улице Советской случился пожар. Огонь вспыхнул возле барной стойки в два часа дня 10 сентября. В это время в заведении обедали гости. Повара и официанты

В Александрове в кафе «Трактиръ» на улице Советской случился пожар. Огонь вспыхнул возле барной стойки в два часа дня 10 сентября. В это время в заведении обедали гости. Повара и официанты начали эвакуировать людей из зала. В это время дым заметили прохожие с улицы и вызвали пожарных. Спасатели быстро приехали на место и помогли вывести