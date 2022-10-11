580 млн 229,6 тыс. рублей предназначены на строительство или реконструкцию объектов в 2022-2023...

580 млн 229,6 тыс. рублей предназначены на строительство или реконструкцию объектов в 2022-2023 годах транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. тех, что нужны для реализации новых инвестиционных проектов.Эти средства могут быть направлены на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение объектов капстроительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сообщила пресс-служба АВО.Принято решение предоставить средства областного бюджета:– Собинскому району – на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроекта «Строительство центра обеспечения омниканальной торговли на территории Владимирской области» компании «Вайлдберриз»;– городу Гусь-Хрустальному – на реконструкцию автодорог по улице Некрасова, переулкам Стекольщиков, Заводскому, Безымянному и Барановскому, необходимую для реализации инвестпроекта «Строительство и запуск линии упрочнённого стекла» компании «Магистраль ЛТД»;– городу Суздалю – на создание объектов инфраструктуры по инвестиционным проектам «Центр творчества и ремёсел «Дымов керамика» компании «Форпост» и «Модернизация технологического оборудования производства цельномолочной продукции» Суздальского молочного завода.Фото https://www.pxfuel.com