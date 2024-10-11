Создание Меленковского муниципального округа стало возможным в апреле 2024 года.

Правительство Владимирской области сообщило о назначении Андрея Пантелеева главой нового Меленковского муниципального района. Пантелеев, который с октября 2019 года возглавлял администрацию округа, ранее работал в должности первого заместителя главы райадминистрации с ноября 2003 года.Создание Меленковского муниципального округа стало возможным в апреле 2024 года в результате преобразования поселений района. В сентябре также состоялись выборы первого созыва Совета народных депутатов, в котором спикером был избран Виктор Гаврилов.Напомним, ранее мы писали, что