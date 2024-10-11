Вне зависимости от района проживания.

Владимирская область установила единый размер компенсации за аренду жилья для медработников. Теперь специалисты здравоохранения смогут получать до 15 тысяч рублей в месяц, вне зависимости от района проживания. Если стоимость аренды составляет 8 тысяч рублей, медработник получит полную сумму, а если она превышает 15 тысяч, максимальная компенсация не изменится.Кроме того, отменены прежние условия для получения выплат, такие как возраст до 35 лет и необходимость трудоустройства на вакантное место не менее трех месяцев. На компенсацию могут рассчитывать все врачи и средний медперсонал, работающие в государственных учреждениях здравоохранения на полную ставку, сообщает региональный Минздрав.Напомним, ранее мы писали, что