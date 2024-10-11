Это приводит к постоянным срывам графика и пропускам рейсов общественного транспорта.

Прокуратура Владимира вызвала руководителей шести компаний-перевозчиков из-за систематических нарушений в работе общественного транспорта. Проверка выявила, что ни один из перевозчиков не выполняет контрактные обязательства по количеству подвижного состава, выводя на маршруты лишь 70-80% положенного числа автобусов.Это приводит к постоянным срывам графика и пропускам рейсов, особенно в часы пик. Руководителям компаний вынесены представления с требованиями устранить недостатки, однако, учитывая сложившуюся ситуацию, мэрия Владимира должна быть готова к возможному уходу перевозчиков.Напомним, ранее мы писали, что