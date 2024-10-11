33-летний консультант «М.Видео» из Юрьевца, обманувший своих клиентов на 2,5 миллиона ради ставок на спорт, признан виновным в мошенничестве. Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого

33-летний консультант «М.Видео» из Юрьевца, обманувший своих клиентов на 2,5 миллиона ради ставок на спорт, признан виновным в мошенничестве. Мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима, кроме того, ему придется возместить причиненный покупателям ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Консультант работал в в ТК «Тандем» много лет. У него была хорошая репутация и