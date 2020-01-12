Участники отметили важность проведения подобных мероприятий.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Общественного совета при ОМВД встретились с учащимися 7-11 классов образовательных учреждений города.В ходе встречи начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Ирина Зотова акцентировала внимание учащихся на недопустимость употребления молодыми людьми наркотиков, алкогольной продукции, табачных и курительных смесей, а также рассказала о негативных последствиях их употребления. Сотрудник полиции разъяснила ребятам их права и обязанности и напомнила об административной и уголовной ответственности, разъяснила меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений и преступлений. Присутствующим напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых и меры безопасности в социальных сетях и сети Интернет. Также ребятам напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.Член Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Александр Корольков напомнил подрастающему поколению о соблюдении правил личной безопасности, об ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, о возможных угрозах, которым подвержены молодые люди. Также общественник во время беседы пожелал ребятам быть внимательными и осторожными и призвал вести здоровый образ жизни.Стражи порядка обратились к ребятам с просьбой задуматься о своих поступках и не допускать ошибок, которые могут плачевно повлиять на планируемые перспективы, будущую карьеру.Ребята с большим вниманием слушали полицейского и общественника и получили ответы на все интересующие их вопросы.Участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за нужную и познавательную беседу.