В ведомстве сослались на тот факт, что владимирцы сами в состоянии попытать счастья в залах Фемиды.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что во Владимире суд регоператора пересчитать плату за вывоз мусора в отношении Светланы Стрельцовой. Речь шла о сортировке мусора. Она не производилась с января по апрель 2020 года, но стоимость услуги была заложена в тарифе.Позднее общественники Владимира в прокуратуру с просьбой выступить в суде в защиту прав остальных абонентов, которым в этом случае не пришлось бы по отдельности подавать иски к «Биотехнологиям».Однако, владимирская прокуратура не нашла правовых оснований для обращения в суд. В ведомстве сослались на тот факт, что владимирцы сами в состоянии попытать счастья в залах Фемиды. Прокуратура же отметила, что в суд идёт только если жители сами не могут встать на защиту своих интересов.