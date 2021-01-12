Все собранные средства пойдут на лечение, кастрацию и передержку братьев наших меньших.
Все собранные средства пойдут на лечение, кастрацию и передержку братьев наших меньших.
- В наступившем году мы - волонтеры, хотим запустить акцию «Помощь бездомным животным», -
написали они в соцсетях. -
Все, кто неравнодушен к бездомным животным, могут оказать посильную помощь. Кто сколько может. Это очень важно для животных, которых выкидывают на улицу.
"Кружки" для сбора средств расположены в магазинах «Пикник» и «Дубки» по ул. Свердлова, 9, в парикмахерской «Время Красоты» по ул. Свердлова, 20, а также в зооклинике «Зверье моё» на ул. Карла Маркса, 13. Их количество планируют увеличить.