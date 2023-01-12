В Кольчугино судебные приставы помогли мужчине, занимавшему руководящую должность на коммунальном предприятии получить свыше 4,4 млн рублей задолженности по зарплате. По информации

В Кольчугино судебные приставы помогли мужчине, занимавшему руководящую должность на коммунальном предприятии получить свыше 4,4 млн рублей задолженности по зарплате. По информации пресс-службы ФССП, мужчина занимал руководящую должность на предприятии по распределению пара и горячей воды, однако долгое время не получал свою зарплату. Приставы уведомили руководство о возбуждении производства, однако это не сработало. Лишь после