12.02.2020

2020-02-12 20:15:10

Родители суздальских малышей выступили против слияния трех детскик садов

Жители Суздаля обратились на прямую линию к Президенту и рассказали о том, что собираются закрыть один из детских садов. А его территорию местные власти собираются продать под стоянку автотранспорта. В ситуации разбиралась наш корреспондент Вера Куликова.

«Мы, родители, обеспокоены, что этот детсад закроют. Потому что нам сначала обещали то, что будет лучше нашим детям. В итоге сказали, что его закроют. Теперь говорят, что будет реконструкция. Мы не хотим, чтобы этот детский сад закрыли, потому что детские сады не строятся, не открываются. И на протяжении трех лет закрывается уже 3-ий детский садик».

Улица Пожарского, микрорайон "Всполье". Здесь находится детсад, судьбой которого обеспокоены родители. Район - перспективный. Строятся новые дома. Поэтому известие о возможном закрытии люди восприняли остро. Под письмом с обращением к Президенту - подписи 40 человек. Родители малышей. Тех, кто уже ходит в этот детсад и тех, кого не взяли. Сославшись: учреждение работает до конца учебного года. Ольга Николина - мама двух дочек - одна из авторов письма главе государства .

Ольга Николина, мама дошкольников: «Нам сказали, что детсад будет закрыт. У нас было в том году собрание. Нам было озвучено, что у нас будет один заведующий детсада. Будет объединено 3 детсада - 5, 4 и 7 объединились под номером 2. Сказали, что нам будет лучше».

Родители уверяют: после реорганизации, напротив, стало хуже. Дети не получили обещанных дополнительных услуг.

Ольга Николина, мама дошкольников: «Нам сказали, что добавят педагога - старшего воспитателя, логопеда, музработника За год ничего не произошло. Музработник даже на Новый год не появился. Дети у нас обделены. Даже новые кровати уже вывозятся. Родителей не уведомили. Собрание не собирали».

Детский сад закроют, а землю под ним уже продали, рассказали в обращении жители Суздаля. На месте сегодня побывал глава администрации Суздальского района Алексей Сараев. И лично разъяснил ситуацию.

Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района: «Есть документы, которые подтверждают, что никаких действий по продаже ни земельного участка, ни помещения не проводилось. Никаких переговоров на эту тему не было. Я говорю вам даже больше: переговоров о закрытии не было».

Но проблема есть. Помещение детского сада не приняла санэпидемстанция. Разрешение на деятельность дошкольного учреждения действует до лета. Помещение старое и не соответствует современным СанПиНам. По словам Алексея Сараева, комиссия из администрации Суздальского района решит, что делать с этим зданием. Детям предложат места в других зданиях "объединённого" сада. Их приведут в порядок. Для дотационного района это - выход из положения. "Слияние" позволит решить проблемы финансирования, получить новые ставки логопеда, педагога по физкультуре, музработника. К новому учебному году обещают привести в порядок даже бассейн. В прошлом году отремонтировали текущие крыши и стали менять окна.

Любовь Горшкова, заведующая детсадом № 2 Суздаля: «Решения, естественно, не я принимаю, а администрация. В отношении детей, наверное, нужно принимать детей туда, где есть лучшие условия, а у меня там мест довольно много в тех зданиях».

Во многих семьях по 2-3 ребёнка. Если раньше добирались пешком, теперь придётся ездить на автобусе. Поэтому "переводить" детей в другое здание родители не хотят. Замечая: воспитатели и повара - отличные, в помещениях сухо. В группах по 10 человек. Малыши не болеют.

Светлана Никитина, мама двоих детей: «У меня нет машины, личного транспорта. Вот говорят 15 минут, но когда с детьми с утра надо одного в садик, другого в школу. У меня нет полчаса лишних».

Что будет с этим детсадом и его коллективом? Вместе со съёмочной группой "Вестей" с родителями малышей, сотрудниками детсада и местными чиновниками встретились Татьяна Питиримова и Анатолий Земцов. Эксперты регионального отделения Общероссийского Народного Фронта. Детский вопрос - на контроле. В администрации обещают: все работники сада в случае закрытия будут трудоустроены. А "путёвок" хватит для всех дошкольников.

Вера Куликова, Максим Котов

«Вести-Владимир»

