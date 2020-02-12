Он часто издевался над женой

Жителя микрорайона Лесной признали виновным в убийстве. В пресс-службе СледКома по Владимирской области сообщают, что 14 июля 2019 года пьяный мужчина избил жену, а затем добил ее стамеской. Женщина скончалась на месте преступления.Супруги проживали в браке с 2000 года. Мужчина часто бил жену, она обращалась за защитой в правоохранительные органы. Однако потом женщина прощала супруга.Не имея постоянной работы, мужчина, состоящий более 20 лет на специализированном учете в связи с органическим расстройством личности, продолжал злоупотреблять спиртным и проявлять противоправное поведение, что привело к трагедии.Приговором Фрунзенского районного суда убийце назначили 9 лет тюрьмы.