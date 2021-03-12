одозреваемый пояснил, что, проезжая мимо, он увидел брошенный прицеп, приладил его к своему трактору и перевёз для использования в личных целях.

В Гороховце полиция раскрыла дело о краже тракторного прицепа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В феврале в дежурную часть обратился 48-летний местный житель, который заявил о пропаже. Его трактор забуксовал в поле, и он был вынужден оставить прицеп. Вернувшись через несколько дней, он обнаружил, что имущество «свистнули». Сумму ущерба он оценил в 50 тысяч рублей.Выяснилось, что его украл 35-летний житель соседнего района. Подозреваемый пояснил, что, проезжая мимо, он увидел брошенный прицеп, приладил его к своему трактору и перевёз для использования в личных целях.Уголовное дело по статье «Кража» передано в суд для рассмотрения по существу.