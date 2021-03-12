Репосты и лайки... Яркие кадры недели в сети. Что обсуждали владимирские пользователи?

Репосты и лайки... Яркие кадры недели "в сети". Что обсуждали владимирские пользователи?Чучело коронавируса, необычное поздравление от вязниковских пожарных, гении парковки и олени в Колокше. Самое интересное сетевое- прямо сейчас.Характер недели, пожалуй, праздничный. Дело не только в Масленице и торжествах по случаю Международного женского дня. Как никогда пользователи радуются приходу весны. Однако, погода вновь ушла в рекордный минус. А потому самый популярный вопрос в сети: "Весна где?". И действительно, где? если на улице "потеплело" до минус 20?Вот Александров. На набережной убирают снег. Готовятся провожать зиму. А в Ликино Судогодского района на Масленицу решили сжечь не чучело зимы. А чучело коронавируса. В сети пишут: "никогда этот праздник не был настолько актуальным".Кто не веселится на Масленицу, проживёт год безрадостно. Об этой примете вместе с образцовым театром фольклора "Судогодские потешки" вспоминает паблик Подслушано Судогда.Всю неделю артисты рассказывали о традициях и обычаях Масленичной недели.Всё внимание - прекрасному полу. В Вязниках в кадр попал маленький кавалер. Дамам он вручал не только "нарисованные открытки". Бонусом были стихи. А вот вязниковец Кирилл поздравил свою вторую половину музыкальной композицией. В сети романтика поддержали.Оригинальный флэшмоб специально для женщин провел вязниковский пожарно-спасательный отряд. Огнеборцы создали вот такую весеннюю открытку.В сети говорим и о проблемах. Здесь традиционно- и коммунальная тема, и ситуация на дорогах.Вот вопрос к вязниковским коммунальщикам. Не кажется ли долг в 2 миллиона 300 тысяч для одного дома астрономическим? При том, что даже лампочки "меняем сами". А это подъём с улицы Фатьянова. Люди жалуются: не почистили. А на улице 8-ого марта пенсионер не может налить воды и топит снег.Следующая тема из судогодского сообщества. Красный Богатырь, конечно, не превратится в Нью-Васюки, но и там проходят шахматные турниры.Но дети в сельском доме культуры сидят в верхней одежде. Пользователи пишут: у нас вопросы к главе сельского поселения.Тревожный пост- в АлексАвтоЛайф. Авторы видео замечают: пожалуйста, научите детей ходить из школы не по дороге, а по тротуару. Фуры же летают. Здесь же - снег в лобовое. Водители также ждут весны. Гололёд, который стал причиной ДТП с участием 4-ех машин. И гении парковки, которые не уважают ни других автомобилистов, ни пешеходов. А владимирцы- вновь жалуются на неисправные автобусы.Обзор не будет полным и без постоянных сетевых героев. Жительница Владимира Кристина Автономова рассказала о птенце, которого её мама вызволила из вентиляции.А это стадо пятнистых оленей в Колокше. Фото заинтересовало "National Geographic".Самое интересное из онлайна, как обычно, обсудим офлайн. Вести-Владимир на связи всегда.