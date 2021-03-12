На открытых и закрытых площадках можно проводить спортивные соревнования со зрителями. Правда, при условии, что трибуны должны быть заполнены лишь на половину от всей вместимости.

На открытых и закрытых площадках можно проводить спортивные соревнования со зрителями. Правда, при условии, что трибуны должны быть заполнены лишь на половину от всей вместимости. Соответствующие изменения были внесены в “ковидный” Указ главы региона. Напомним, ранее в области было разрешено посещать театры, концерты и кинотеатры (тоже при 50% от общей вместимости зала). В музеях разрешено