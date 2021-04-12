В 2020 году депутаты горсовета Владимира заработали 138 млн 759 тысяч рублей. Об этом стало известно из декларации о доходах, на сайте горадминистрации. Возглавил список Алексей Лызлов, чей ..

В 2020 году депутаты горсовета Владимира заработали 138 млн 759 тысяч рублей. Об этом стало известно из декларации о доходах, на сайте горадминистрации.Возглавил список Алексей Лызлов, чей доход превысил 81 млн рублей. На втором месте расположился председатель комитета по жизнеобеспечению Дмитрий Чижов – 8 млн 220 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров – зампред городского парламента Сергей Киселёв, который заработал 8 млн 162 тысячи рублей.Меньше всех за 2020 год вышло у Оксаны Завьяловой – 390 тысяч рублей и у Дмитрия Павлова – 402.Годовой доход спикера горсовета Николая Толбухина составил 1 млн 989 тысяч рублей.Более подробно о доходах и имуществе владимирских народных избранников можно узнать перейдя по .