В Камешковском районе местным жителям пришлось защищать свои дома от огня В регионе досрочно...

В Камешковском районе местным жителям пришлось защищать свои дома от огняВ регионе досрочно начался сезон палов травы. За 12 апреля уже два случая - на площади в 360 квадратных метров.В Камешковском районе ночью местным жителям пришлось отстаивать от огня свои дома - пожар подошел к ним на расстоянии двадцати метров.При этом, по сообщению в соцсетях, в Единой диспетчерской службе Камешковского района долгое время отказывали людям в помощи.В МЧС напоминают, что при пожаре, нужно звонить сразу 01 или 101 с мобильного телефона.Всего этой весной зафиксировано 30 палов сухостоя. Огонь прошел сто семьдесят пять тысяч квадратных метров.