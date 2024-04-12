Во Владимире прошли областные соревнования по пожарному кроссфиту. Спасателей ждала полоса силовых...

Во Владимире прошли областные соревнования по пожарному кроссфиту.Спасателей ждала полоса силовых испытаний. В забеге приняла участие и наша съемочная группа. Подробности у Фёдора Лалакина."Разминочный" десятикратный подъем гири, затем упражнение с молотом. После этого несколько раз поднять штангу, а дальше- один из самых тяжелых в прямом смысле этапов - переместить шину, которая весит под сотню килограммов до черты и обратно. Пробежаться с пожарным рукавом и перенести баллоны. А в конце- финальное испытание: сдвинуть на несколько метров автомобиль. И всё это на рвемя. Наша съемочной группа прочувствовала на себе всю "тяжесть" работы спасателей.Федор Лалакин, корреспондент ГТРК Владимир:- На самом деле очень большая нагрузка на спину идет в этих упражнениях. Интересный опыт, полезно позаниматься, попробовать свои силы. Прошел, самое главное, дальше посмотрим, будем тренироваться вернемся сильнее, как говорится.Александр Чунаев, оператор ГТРК Владимир:- По энергозатратам и времени - колесо, а так самое тяжелое – вот эта жаркая одежда, которая стесняет движение, в которой очень неудобно бежать. Было тяжелее, чем в том году, значительно, но я вроде справился.Поддержание хорошей физической формы- одно из главных составляющих в работе спасателя. Ведь, чтобы потушить пожар, до него сначала нужно добраться.Дмитрий Сироткин, начальник первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- Качества, которыми должен обладать пожарный, это не только смелость и самоотверженность при тушении пожаров, но и выносливость. Так как большая часть тушения пожаров связана с выполнением работ большой нагрузки.По результатам забегов, среди спасателей первое место занял Магомед Загирбеков. Он прошел полосу испытаний за 2 минуты и 39 секунд, а среди журналистов первое и второе места забрала наша съемочная группа.Федор Лалакин, Александр Чунаев. “Вести - Владимир”