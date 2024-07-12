165 женщин отказались от прерывания беременности за 6 месяцев 2024 года О результатах реализации в...

165 женщин отказались от прерывания беременности за 6 месяцев 2024 годаО результатах реализации в нашем регионе нацпроекта "Демография" рассказали в областном минздраве.Особое внимание в женских консультациях сегодня уделяется беременным, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Причины, по которым женщины хотят прервать беременность, самые разные, рассказывают специалисты.В основном они связаны с потерей собственного заработка. Нередко женщина не хочет больше рожать, потому что у нее уже есть дети и мама боится вновь погрузиться в младенческий быт.Во втором роддоме Владимира кабинет медико-социальной помощи работает с 2021 года. За это время 80 женщин, после доверительной беседы с психологом, отказались от аборта и стали мамами.