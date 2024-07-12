87 школьников из ЛНР и Запорожской области познакомились с 33 регионом Ребята прибыли по...

87 школьников из ЛНР и Запорожской области познакомились с 33 региономРебята прибыли по федеральному проекту Университетские смены.Проект реализуется в нашем регионе уже не первый год- он проходит на базе Педагогического университета ВлГУ. В течении 10 дней ребята будут заниматься в летней школе. Для них подготовлена большая образовательная, культурная и профориентационная программа.Это возможность для ребят выбрать будущую профессию и познакомится с университетом.Арина и Лиза, участницы "Университетских смен" (ЛНР):- Мне тут очень нравится очень насыщенная яркая программа, я нашла очень много новых друзей, да и вообще каждый день отличается друг от друга.- Можно погулять по университетам, понять какую профессию ты хочешь попробовать для себя.