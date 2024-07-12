“Был на грани смерти”: во Владимире бригада скорой помощи спасла подростка, который чуть не...
“Был на грани смерти”: во Владимире бригада скорой помощи спасла подростка, который чуть не утонул
Происшествие случилось на пруду Семязино. 17-летнего парня вытащили из воды очевидцы и сразу же вызвали скорую помощь.
Бригада фельдшеров приехала через три минуты после вызова. Состояние пострадавшего было критическим, он был без сознания, начались судороги. Подросток был на гране смерти...
Фельдшеры оказали первую помощь: ввели лекарства, обеспечили кислородную поддержку.
Парня доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас пациент выписан домой.
Фото: пресс-служба Минздрава Владимирской области