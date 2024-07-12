“Был на грани смерти”: во Владимире бригада скорой помощи спасла подростка, который чуть не...

“Был на грани смерти”: во Владимире бригада скорой помощи спасла подростка, который чуть не утонулПроисшествие случилось на пруду Семязино. 17-летнего парня вытащили из воды очевидцы и сразу же вызвали скорую помощь.Бригада фельдшеров приехала через три минуты после вызова. Состояние пострадавшего было критическим, он был без сознания, начались судороги. Подросток был на гране смерти...Фельдшеры оказали первую помощь: ввели лекарства, обеспечили кислородную поддержку.Парня доставили в областную детскую клиническую больницу. Сейчас пациент выписан домой.Фото: пресс-служба Минздрава Владимирской области