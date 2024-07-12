Гости студии Вестей рассказали о фестивале Богом любимая Россия, который пройдёт в...

Гости студии "Вестей" рассказали о фестивале "Богом любимая Россия", который пройдёт в БоголюбовеПеренести традиции эпохи Андрея Боголюбского в наше время - цель фестиваля "Богом любимая Россия", который пройдёт в Боголюбове в это воскресенье. Возрождение искусства белокаменного зодчества - какие уникальные мастер-классы запланированы?Гостями студии "Вестей" стали художник и специалист по древнерусскому искусству Вадим Сташкевич и его дочь, сказительница Ясна.