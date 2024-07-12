Коллектив ГТРК Владимир отпраздновал 35-летие со дня начала телевизионного вещания Сегодня в...

Коллектив ГТРК "Владимир" отпраздновал 35-летие со дня начала телевизионного вещанияСегодня в Доме Дружбы прошли торжества, посвященные юбилею владимирского областного телевидения. В этом году мы отмечаем 35-летие со дня начала регулярного телевизионного вещания.35 лет в эфире! Наши Вести - результат труда огромной команды. Всех, кто в кадре и за кадром. Торжества в честь юбилея владимирского областного телевидения открыл губернатор Александр Авдеев. По словам главы региона, эфир ГТРК "Владимир"- главное зеркало всей региональной повестки.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Людям нужно знать, понимать свои перспективы, то, что впереди новые проекты, новые рабочие места. Рост доходов и так далее. Мы благодарны за такое партнёрское понимание наших общих задач.ВГТРК - крупнейший медиахолдинг страны. Поздравить коллектив - часть огромной семьи ВГТРК - приехал Рифат Сабитов, заместитель гендиректора ВГТРК, руководитель регионального департамента, заслуженный журналист Российской Федерации.Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента, заслуженный журналист РФ:- Доверие к нашим государственным средствам массовой информации растёт. Люди понимают, что сегодня именно ВГТРК, наши коллеги во всех регионах доносят до наших телезрителей, радиослушателей то слово правды, которое им подчас не хватает.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- Выходим на телеканале "Россия"...Каждый день мы работаем на России. Мы работаем для России, и это, пожалуй, главное, что у нас есть.Объективность, оперативность, достоверность- наш главный фундамент. За диалог и многолетнее сотрудничество ГТРК "Владимир" поблагодарила и председатель ЗакСобрания Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы - депутаты - всегда чувствуем ваш доброжелательный подход. Лично мне всегда приятно работать с вами, приходить на эфиры, общаться с журналистами, потому что ГТРК - это коллектив профессионалов с большой буквы.Особые слова признательности - "пионерам" телевидения. Первооткрывателям. В их числе - Татьяна Воронцова. Первый эфир она провела в 1989 году. И, по-прежнему, - лицо и голос канала.Татьяна Воронцова, шеф-редактор и ведущая ГТРК "Владимир":- Наш телевизионный адреналин - он поддерживает не только наши силы, дух. Нашу красоту. Может, это правда так. Какой-то секрет молодости.Сотрудники ГТРК "Владимир"- представители всех подразделений, и телевидения, и радио - отмечены высокими наградами. Почётными грамотами и благодарностями ВГТРК - благодарственными письмами Правительства области, грамотами ЗакСобрания, администрации Владимира, Общественной Палаты региона.Наталья Головешкина, исполнительный продюсер филиала ВГТРК ГТРК "Владимир":- Мы впереди всех в техническом оснащении, мы активные, мы мобильные, мы очень оперативные, и мы действительно команда.Мария Платанюк, начальник службы информации ГТРК "Владимир", журналист:- Наш коллектив, я подчёркиваю слово - наш, я его действительно воспринимаю, как семью. В которой есть опытные люди, представители старшего поколения, к которым мы относимся с колоссальным уважением, есть совсем юные, которых нужно поддержать, где-то направить.За 35 лет в стенах компании сложилось много любящих семей. Символично, что в год Семьи награды ВГТРК вручены семье Снежаны и Павла Маряткиных. Она - старший редактор видеотеки. Он - инженер. А эти подарки - творческие. Переливы гуслей от Анастасии Старчак. И выступление владимирского певца Сергея Горшкова.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".